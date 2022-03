La mère de Roberto Mancini dézingue la sélection italienne

La mère du sélectionneur de la Squadra Azzurra Roberto Mancini a été très critique envers l’équipe de son fils après l’élimination de l’Italie des barrages pour la Coupe du Monde 2022 face à la Macédoine du Nord (0-1). Marianna Puolo, la mère de Mancini pense que son fils aurait dû rappeler Mario Balotelli. « Hier aurait pu mieux se passer, mais c'est le football, parfois les choses vont bien et parfois les choses vont mal. Nous avions le match entre nos mains mais l'attaque n'était pas géniale. J'aurais appelé Balotelli, car il a une force physique incroyable et devant le but, personne ne peut l'arrêter », a expliqué la mère du sélectionneur italien de 57 ans sur Radio Uno.

La suite après cette publicité

L’Italienne a également été assez critique envers certains joueurs de la Nazionale notamment contre le milieu de terrain de Chelsea Jorginho qui a loupé trois penalties pendant la phase de qualification. « Malheureusement, des erreurs comme celle de Jorginho nous ont coûté. Je ne veux pas le pointer du doigt parce qu'il ne l'a certainement pas fait exprès, mais si vous manquez trois penalties… », a déclaré Marianna Puolo.