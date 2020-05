OM : la réaction de Frank McCourt après la fin de saison en Ligue 1

Cette semaine a marqué une étape importante dans la continuité du football français. Après l'annonce du Premier ministre, Édouard Philippe, mardi après-midi, dans le cadre de la pandémie de coronavirus, la FFF et le Ministère des Sports avaient confirmé la fin de l'exercice 2019-2020 du foot professionnel dans l'Hexagone, avant que la LFP ne mette définitivement un terme au débat en validant ce choix. Depuis, de nombreux clubs se sont manifestés, notamment ceux qui se sont sentis lésés par cette décision (comme l'OL , Amiens ou encore Toulouse en Ligue 1). L'OM, 2e du Championnat de France et qualifié pour la Ligue des Champions, a réagi ce samedi matin. L'occasion pour son propriétaire, Frank McCourt, de prendre la parole.

«De Marseille à New York, nous faisons face à la même pandémie et partageons les mêmes difficultés. Cette situation nous rappelle pourquoi nous devons nous soutenir et pourquoi l’OM est plus qu’un club de football pour les Marseillais. Je suis très fier de toutes les initiatives de soutien aux hôpitaux et aux plus démunis que le club met en œuvre actuellement. Le monde du sport n’est pas un long fleuve tranquille. En rachetant l’OM, je savais qu’il y aurait des hauts et des bas, mais notre vision à long terme dépasse ces contingences du quotidien. Moins de 4 ans après la reprise du club, nous voilà qualifiés en Champions League, après avoir joué une finale de Ligue Europa. Félicitations aux équipes en place, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. J’ai hâte de partager les années à venir aux côtés de ces supporters magnifiques, ils forment l’âme de ce club que j’aime, avec sa passion, son originalité, et que je soutiens dans sa quête d’excellence», a lâché l'Américain, satisfait, dans le communiqué publié sur le site officiel de l'OM.