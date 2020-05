Ligue 1 : l'OM réagit enfin à l'annulation de la saison !

L'annonce de l'annulation de la saison de Ligue 1 a suscité de vives réactions dans le monde du football français. Beaucoup ont salué la décision du gouvernement, mais d'autres s'y opposent clairement. On pense forcément à Jean-Michel Aulas, qui multiplie les sorties médiatiques depuis 48 heures, mais pas que, puisqu'Amiens et Toulouse, relégués, pourraient eux aussi procéder à des recours en justice face à cette décision drastique. Mais un club ne s'était pas encore vraiment manifesté : l'Olympique de Marseille. C'est désormais chose faite, via un communiqué officiel publié sur son site.

« Comme tous les acteurs du football, l'Olympique de Marseille aurait préféré terminer ce championnat sur les terrains, mais le virus dicte sa loi et tout doit passer après les considérations sanitaires si nous voulons sortir de cette terrible pandémie. Terminer à la deuxième place de Ligue 1 vient couronner une saison pleine d’émotions, qui a vu l'Olympique de Marseille enchainer 14 matches sans défaite, une performance qu'il n'avait plus réalisé depuis la saison 2009-2010 (15 matchs sans défaite). Le club est resté classé à la deuxième place depuis le 10 novembre 2019. Avant l’interruption des matches, il a enregistré sa meilleure moyenne de fréquentation à l’Orange Vélodrome : 53.039 spectateurs par match, un résultat qui place l’OM dans le top 20 européen derrière Liverpool, confirmant ainsi son statut de grand club populaire et d'acteur prépondérant du football national », peut-on notamment y lire.

L'Olympique de Marseille, 2e du Championnat de France 2019-2020 🔵⚪ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2020

Le président du club a également tenu à donner des nouvelles du projet phocéen, annonçant l'entrée dans la deuxième phase du plan initialement établi. « En ces temps délicats, le football apparaît comme secondaire. Mais mon devoir de dirigeant est de préparer l’avenir malgré tout. Cette seconde place nous conforte dans notre stratégie. Après avoir achevé la première phase de notre plan, avec des investissements massifs pour relancer le club, nous entamons à présent la deuxième phase avec des performances sportives, une qualité d’infrastructures et un centre de formation en très net progrès. Nous devons désormais relever le défi de la pérennité économique de notre modèle. L’ensemble des salariés de l’OM que je remercie profondément pour leur mobilisation se projette désormais vers la saison prochaine, elle nous verra franchir un nouveau cap », explique ainsi Jacques-Henri Eyraud dans le communiqué en question. Des déclarations plutôt calmes et sereines, mais qui masquent probablement une certaine préoccupation quant à la situation financière du club...