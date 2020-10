Le RB Leipzig prêt à jaillir sur Dominik Szoboszlai

La suite après cette publicité

La passerelle entre le Red Bull Salzbourg et le RB Leipzig est parfois étroite et les transferts entre les deux clubs sont courants depuis quelques années. On peut relever les départs d'Autriche pour l'Allemagne de Dayot Upamecano, Naby Keïta, Hannes Wolf, Amadou Haïdara ou encore Konrad Laimer. L'été dernier, c'est l'attaquant coréen Hwang Hee-Chan qui a débarqué à Leipzig pour renforcer le secteur offensif. Cet hiver, l'équipe de Julian Nagelsmann pourrait de nouveau subtiliser un talent de Salzbourg selon Sport Bild.

Conservé l'été dernier malgré une belle cote, le polyvalent milieu offensif hongrois Dominik Szoboszlai (19 ans) devrait voir Leipzig passer à l'attaque prochainement. Ce dernier qui est estimé à 25 millions d'euros s'est affirmé comme le nouveau patron de la formation autrichienne depuis quelques mois et les dirigeants de Leipzig sont déjà sous le charme. Vu les relations étroites entre les deux écuries, le RB Leipzig peut s'avancer confiant.