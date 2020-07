Dominik Szoboszlai, la nouvelle pépite de Salzbourg qui va agiter le mercato

La suite après cette publicité

Doté d'un nom qui peut rapporter très exactement 90 points au scrabble en position compte triple, Dominik Szoboszlai est la pépite du moment. Passé par Videoton l'un des plus gros clubs de Hongrie, ce très polyvalent milieu de terrain rejoint Salzbourg en mars 2017 avec l'étiquette de grande promesse. Polyvalent, ce milieu gauche peut aussi s'épanouir dans une position de milieu offensif ou de relayeur. Comme tout jeune arrivant à Salzbourg, il passera quelques mois en D2 avec le club satellite de Liefering mais au bout de six mois, son talent est évident et il rejoint l'équipe première. Lancé dans le grand bain par Marco Rose (désormais coach du Borussia Mönchengladbach) le 27 mai 2018 lors de l'ultime journée de la saison et une lourde défaite contre l'Austria Vienne (4-0), il débute l'exercice suivant de mauvaise manière.

Blessé à la cheville, il manque quasiment toute la première partie de saison mais réussi à bien terminer. Ainsi en 20 matches avec l'équipe première, il inscrit 5 buts et délivre 6 passes décisives alors que le contexte n'était pas forcément le plus idéal. Marco Rose parti, il peut compter sur Jesse Marsch pour le mettre en lumière. Très intéressant dans le jeu où sa vision et sa capacité à se projeter ainsi que de créer le danger font des dégâts, Dominik Szoboszlai devient définitivement titulaire soit sur le flanc gauche soit dans l'entrejeu. Pour autant, sur le début de saison le Hongrois se fait voler la vedette. En effet, Erling Braut Håland aligne but sur but avec dans son sillage Takumi Minamino et Hee-Chang Hwang. Même la doublure Patson Daka en profite. Cela se traduit en Ligue des Champions où le Hongrois manque parfois de continuité au fil d'un match et passe totalement à côté contre Liverpool lors de l'ultime journée de la phase de poules (défaite 2-0).

Les prétendants sont déjà sur le coup

Après les départs de Takumi Minamino et Erling Braut Håland, le Red Bull Salzbourg connaît quelques zones de turbulence. Deuxième derrière le LASK, le club autrichien rencontre de grandes difficultés à marquer. S'en suit alors une pandémie de coronavirus qui relance tout. Ayant procédé à des entraînements illégaux, le LASK se voit retirer des points sur tapis vert et Salzbourg redevient leader. Les play-offs débutent alors à la sortie de la crise sanitaire et Dominik Szoboslai apparaît plus fort que jamais. Véritable leader technique de sa formation il fait exploser ses statistiques. Sur les 10 matches de play-off, il inscrit 7 buts et délivre 10 passes décisives. Sur les 17 matches de saison régulière qu'il avait disputés, il ne comptait que 2 buts et 4 passes décisives. Une efficacité qui a pris en importance et une régularité enfin trouvée qui n'a pas manqué d'être récompensée. Le Hongrois a ainsi été sacré meilleur joueur du championnat. Âgé de 19 ans, il est enfin paré pour le très haut niveau.

«Je suis juste devenu un homme. Avant le Corona (la pandémie de coronavirus ndlr), cela ne s'est pas très bien passé pour moi, puis j'ai tourné la tête dans une direction différente» a lâché Dominik Szoboszlai aux micros de Sky Autriche pour expliquer sa montée en puissance. Celle-ci devrait d'ailleurs se matérialiser par un transfert pour le joueur de 19 ans. L'été dernier déjà, la Lazio s'était penchée sur son cas. Cette fois-ci les contacts semblent plus concrets. Ainsi au cours des dernières semaines, le Napoli, Arsenal et le Borussia Dortmund ont été annoncés comme des prétendants sérieux pour Dominik Szoboszlai. L'AC Milan, où devrait arriver en tant que coach un certain Ralf Rangnick, aurait fait de lui une priorité afin d'entamer un nouveau cycle. Enfin, l'OGC Nice a aussi été évoqué par le média autrichien Kronen Zeitung. Avec un prix estimé aux alentours de 25 millions d'euros, Dominik Szoboszlai a des chances d'enflammer le mercato.