Atalanta : Josip Ilicic vers un forfait face au PSG

Le 12 août prochain, le Paris Saint-Germain affrontera l’Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions. A cette occasion, le club de la capitale a de grandes chances de devoir se passer des services de Kylian Mbappé, blessé à la cheville. Mais la Dea devrait elle aussi devoir composer sans son atout offensif numéro 1 : Josip Ilicic (15 buts en 26 matches de Serie A), absent depuis quatre matches. C’est ce qu’a laissé entendre son coach Gian Piero Gasperini après la victoire des siens contre Parme (2-1).

« Plus les jours passent, plus ça devient difficile. Nous avons déjà dû composer durant de longs mois sans Zapata et à l’heure du money time survient cette autre absence. Pour nous, Ilicic est fondamental. Jusqu’au mois de mars, il était incroyable en championnat et en coupe. C’était sa saison. C’est comme la Juventus sans Dybala, la Lazio sans Immobile et l’Inter sans Lukaku », a-t-il déclaré sur Sky Italia.