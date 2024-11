Wesley Fofana ouvre encore la porte à l’OM

Il y a quelques semaines, le défenseur central de Chelsea Wesley Fofana avait dévoilé une information croustillante sur son été. «J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché, et ce serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, et ça m’a touché. Tout le monde sait pourquoi… J’ai eu une réflexion, mais l’objectif, à l’heure actuelle, c’est de réussir à Chelsea», avait confié le joueur formé à l’ASSE au micro de Free Foot. Le défenseur de 23 ans est encore revenu sur cette histoire pour Téléfoot.

«On a eu un appel de Monsieur Benatia. C’est sûr que ça a fait "boum; boum" dans mon coeur. Parce que je revenais de blessure et je ne savais pas si j’allais faire partie du projet du club. Mais j’ai eu une discussion avec le coach et il m’a dit qu’il comptait sur moi cette saison. Donc j’ai dit que j’étais très heureux, j’étais à 100% avec Chelsea. Mais après, c’est sûr qu’il y a l’OM dans une partie de mon coeur, on verra bien…» Voilà qui est clair.