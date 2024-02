Algérie : Patrice Beaumelle ne dit pas non au poste de sélectionneur

Après le nouveau fiasco vécu par l’Algérie à la CAN 2023, la fédération algérienne se penche désormais sur la mission de trouver un remplaçant à Djamel Belmadi. Le coach des Fennecs va partir, mais des soucis contractuels rendent son départ encore compliqué. Mais la FAF se penche déjà sur un successeur et plusieurs noms ont circulé dans la presse d’Hervé Renard, à Zidane en passant par Vahid Halilhodzic, Vladimir Petkovic ou même Patrice Beaumelle, coach du MC Alger.

La suite après cette publicité

Et justement, l’ancien numéro deux d’Hervé Renard, et coach de la Côte d’Ivoire, a été interrogé sur la possibilité d’entrainer l’Algérie au micro de Goal. S’il estime que ce n’est pas le bon moment, il ne cache pas son envie d’un jour prendre en main la sélection. «Oui, j’ai vu mon nom circuler. Mais il n’y a pas eu d’approche, ni d’un côté ni de l’autre. Parce que je suis en poste au Mouloudia. Ils ont un sélectionneur. Il y a d’autres rumeurs aussi. J’ai vu qu’ils ont lancé des Queiroz, Renard, Halilhodzic… ça, c’est le travail des journalistes ou des agents qui essayent de poser des candidatures. Moi, aujourd’hui, je suis au MCA. Vous dire que cette sélection ne m’intéresse pas du tout, ça serait faux. Parce que j’adore l’Algérie, c’est une équipe fantastique et un potentiel joueurs incroyable. Est-ce que c’est le moment ? Aujourd’hui non, parce que je suis sous contrat. Un jour, j’aimerais beaucoup. Mais le timing, je ne peux pas vous dire. C’est Allah qui décide et la volonté commune d’une fédération et d’un sélectionneur. À l’heure où je vous parle, je suis à 2000% avec Mouloudia.» Le message est passé.