Le gouvernement espagnol répond à Vinícius Jr après ses déclarations chocs

«J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter quelqu’un à cause de la couleur de sa peau. Jusqu’en 2030, nous avons une très grande marge d’évolution. J’espère donc que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense que nous devons changer le lieu (pour la Coupe du monde, ndlr), parce que si le joueur ne se sent pas à l’aise et ne se sent pas en sécurité en jouant dans un pays où il peut subir le racisme, c’est un peu compliqué». Tels étaient les propos de Vinicius Junior lors d’un entretien accordé à CNN, diffusé dans la nuit de mardi à mercredi.

Une sortie médiatique qui n’a pas manqué de faire réagir… En réponse aux déclarations de l’attaquant du Real Madrid, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a lui aussi pris la parole au nom du gouvernement espagnol. L’occasion pour ce dernier de mettre les choses au clair. «La seule chose que j’ai à dire, c’est que notre pays est un pays où le respect de la diversité fait partie de notre ADN et, par conséquent, de notre lutte efficace et directe contre tous les comportements discriminatoires», a ainsi assuré l’homme politique avant d’assurer que le deuxième plan de lutte contre les crimes de haine avait d’ores et déjà été mis en œuvre…