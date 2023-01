Chelsea veut mettre tout le monde dehors !

La suite après cette publicité

Les temps sont durs à Chelsea. Pour la première saison avec le nouveau propriétaire Todd Boehly, le club londonien fait de la peine à voir. 10e de Premier League, éliminé et humilié par Manchester City dans les deux coupes nationales, il y a de quoi être inquiet pour la suite de la saison. Même la confrontation en aller-retour face au Borussia Dortmund en 8e de finale de la Ligue des Champions devient une préoccupation. Dans ces circonstances, la direction veut taper fort. Et ce n’est pas l’entraîneur qui sera le fusible cette fois, comme en début de saison lorsque Graham Potter a remplacé Thomas Tuchel.

C’est «la fin de l’ère du pouvoir des joueurs». Certains peuvent s’inquiéter, notamment les stars de l’équipe. D’après les informations de The Telegraph, trois éléments sont plus que jamais sur la sellette à cause de leur niveau de performance très décevant. Il s’agit d’Hakim Ziyech, dont ce n’est pas la première remise en cause, de Kai Havertz, apprécié jusque-là, et de Christian Pulisic, déjà annoncé sur le départ cet été, avant de connaître un léger redressement sous Potter. Ces trois joueurs ne sont pas les seuls dans le viseur de la direction, qui doit être bien chagrinée par les débuts contrastés de Joao Felix.

Jorginho, en fin de contrat dans six mois et pourtant cadre de l’équipe en tant que vice-capitaine, ne sera pas conservé, alors que le capitaine en personne, Cezar Azpilicueta est lui aussi dans le viseur des dirigeants. Édouard Mendy, devenu remplaçant de Kepa Arrizabalaga, ne sera pas retenu. Même Kalidou Koulibaly, arrivé seulement l’été dernier contre 38 M€, pourrait faire les frais de cet immense coup de balai, si une offre lui était adressée. Les propriétaires des Blues ont un grand objectif derrière tout ça, faire baisser la masse salariale du club.

Ils ont pourtant déjà des cibles en tête pour renforcer l’équipe et pallier ces éventuels départs avec, d’après nos informations, Marcus Thuram, mais aussi Noni Madueke, où des pourparlers ont d’ailleurs lieu en ce moment avec le PSV d’après Sky Sports. Christopher Nkunku est lui déjà verrouillé pour la saison prochaine, comme nous le rapportions. Josko Gvardiol pourrait accompagner le Français depuis le RB Leipzig. Enfin, si le dossier Enzo Fernandez de Benfica a l’air au point mort à cause du prix de 127 M€, Chelsea compte se concentrer sur Moises Caicedo de Brighton. Voilà qui apporterait beaucoup de sang neuf à Graham Potter, plus que jamais soutenu.