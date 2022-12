Chelsea : tout est bouclé pour le transfert de Christopher Nkunku !

La suite après cette publicité

Victime d'une blessure au genou gauche avant le début de la Coupe du monde et forfait pour le reste de la compétition, Christopher Nkunku n'a malheureusement pas pris part à la formidable aventure des Bleus qui affrontera l'Argentine, ce dimanche à 16 heures, en finale du Mondial. Pour autant, celui qui devrait faire son retour à la compétition qu'au cours du mois de février voit son avenir s'éclaircir. Selon nos dernières informations, tout serait même déjà bouclé pour son arrivée à Chelsea.

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de Londres, Christopher Nkunku va, en effet, quitter la Bundesliga. A ce titre, nous sommes en mesure de vous confirmer que l'international tricolore (8 sélections) a d'ores et déjà signé son contrat avec les Blues. Toujours selon nos informations, Chelsea a déboursé 60 millions d'euros plus des bonus pour enrôler l'attaquant du RBL. Un montant supérieur à la clause libératoire du joueur. Séduit par le projet de l'actuel 8e de Premier League, l'ancien joueur du PSG était la grande priorité de Todd Boehly pour le mercato.

Christopher Nkunku séduit par le projet des Blues !

Brillant sous les couleurs de la formation allemande, celui qui totalise 17 buts et 6 passes décisives après 29 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison confirme ainsi ses excellentes performances réalisées outre-Rhin. L’an dernier, pour sa troisième saison en Allemagne, le joueur de 25 ans s’était notamment imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs en Europe avec 35 buts et 16 passes décisives au compteur en 52 matchs.

Après trois saisons passées du côté de la Red Bull Arena, l'attaquant des Bleus, passé par la Ligue 1 et la Bundesliga, s'apprête donc à découvrir les joutes de la Premier League. Christopher Nkunku devrait par ailleurs s'engager sur un contrat longue durée du côté de Chelsea. Une excellente opération réalisée par Todd Boehly, nouveau boss des Blues. Une très bonne nouvelle également pour Graham Potter, fort d'un nouveau talent offensif.