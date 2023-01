Chelsea fonce sur Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Les attaquants de l’équipe de France affolent clairement le mercato. Et on ne parle pas de Karim Benzema, Olivier Giroud ou Kylian Mbappé. Mais bien de ceux qui les ont relayés à merveille durant le Mondial 2022. On pense à Randal Kolo Muani, désormais suivi par le Bayern Munich, et Marcus Thuram, dont la cote ne fait que grimper en Europe.

Il faut dire que le début de saison de l’attaquant du Borussia Mönchengladbach a été remarquable. Deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec 10 réalisations (et aucun penalty), l’attaquant de 25 ans a su également se mettre en valeur au Qatar, où ses entrées en jeu ont toujours été bénéfiques. Dès lors se pose la question de son avenir, lui dont le contrat s’achève en juin prochain.

Chelsea veut accélérer

Beaucoup de clubs européens sont à l’affût, mais le premier à dégainer pourrait bien être Chelsea. Selon nos informations, le club londonien est très chaud sur l’attaquant français et pourrait passer à l’action dès le mois de janvier ! Le nouveau propriétaire Todd Boehly est prêt à faire des folies sur le marché pour relancer son équipe, en difficulté au classement de Premier League.

Thuram est l’une de ses cibles et l’occasion paraît rêvée tant le Français dispose d’une situation contractuelle idéale. Reste à savoir si le joueur sera séduit par le projet des Blues dès le mois de janvier, ou si la perspective d’achever la saison avec le Borussia Mönchengladbach avant de s’engager ailleurs lui semble plus pertinente. Mais une chose est sûre, cela va bouger pour Marcus Thuram !