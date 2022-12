Énorme rebondissement dans le dossier Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Le mercato ouvre ses portes demain, à l’occasion du 1er janvier. Des dossiers chauds sont déjà sur la table. C’est par exemple le cas de Marcus Thuram. En fin de contrat en 2023, tout portait à croire que le vice-champion du monde allait s’en aller cet hiver du Borussia Mönchengladbach. Le club allemand tenait à récupérer un peu d’argent sur un joueur recruté 9 M€ en 2019 à Guingamp, et actuel 2e meilleur buteur de Bundesliga.

La donne est en train de changer à en croire les informations de Bild. Le Français est en pleine réflexion, et son club également. 8e au classement, les Poulains ne sont qu’à 5 points d’une très lucrative place qualificative en Ligue de Champions. Il s’agit d’évaluer la situation. «Il faut toujours peser ce que serait le rendement financier et quelle est le rendement sportif des joueurs» a noté Roland Virkus le directeur sportif.

Thuram vise un très gros club cet été

Une vente n’est plus aussi nette pour Gladbach. Même une qualification en Ligue Europa rapporterait un peu plus de 10 M€. Cette réflexion est en train de toucher l’attaquant également. Partir libre dans six mois lui permettrait d’obtenir une plus grosse prime à la signature et surtout d’atteindre un objectif : terminer meilleur buteur du championnat. Après tout, il n’a que deux longueurs de retard sur Christopher Nkunku. Cela lui permettrait de viser plus haut pour la suite, lui qui rêve d’un très gros club.

Aston Villa et Newcastle sont déjà intéressés, et prêts à formuler des offres cet hiver mais le fils du champion du monde 1998 voudrait passer dans la dimension supérieure. D’après Bild, il se verrait à long terme à l’Inter, au Bayern Munich, à Manchester United ou au Paris Saint-Germain, où il rejoindrait un certain Kylian Mbappé, son coéquipier en Équipe de France. Pour cela, il devra enchainer les buts en deuxième partie de saison.