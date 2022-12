L’Inter passe à l’action pour Marcus Thuram, l’AC Milan veut blinder Olivier Giroud

5 M€ et 5 ans pour Thuram !

En Italie, Marcus Thuram fait la couverture de La Gazzetta dello Sport aujourd’hui. L’attaquant français est régulièrement annoncé du côté de l’Inter depuis quelques mois, mais cette fois ça y est, selon le journal au papier rose : l’Inter passe à l’action. Thuram va recevoir l’offre, très rapidement, explique le quotidien transalpin. On parle d’un contrat de cinq ans, avec un salaire annuel de 5 M€ ! Sous contrat jusqu’au mois de juin 2023 avec le Borussia Mönchengladbach, l’ancien Guingampais ne devrait pas prolonger avec le club allemand. Mais attention, car l’Atlético Madrid serait aussi sur le joueur de 25 ans.

L’histoire d’amour continue pour Giroud !

C’est un autre français qui fait la Une du Corriere dello Sport. Cette fois, c’est Olivier Giroud qui a marqué les esprits en Italie, avec sa belle Coupe du Monde. D’après le journal, l’AC Milan veut poursuivre l’aventure encore un peu. Il faut dire que son contrat se termine à la fin de la saison, et le club lombard est satisfait de son rendement depuis qu’il est arrivé. Le joueur de 36 ans va se voir offrir une prolongation d’un an, avec une 2e année en option.

Un « pas de géant » pour MU !

En Angleterre, Manchester United a battu Nottingham Forest assez facilement (3-0), pour son match de reprise. Les Red Devils n’ont laissé aucune chance à leur adversaire avec notamment des buts de Marcus Rashford et Anthony Martial. Pour le Daily Mirror c’est plus qu’une victoire, c’est un « pas de géant » qu’ont réalisé les hommes d’Erik ten Hag ! Ces derniers ont recollé au groupe de tête, à la 5e place, mais à seulement 3 petits points de Manchester City, actuel troisième. Et c’est également ce qui est mis en avant en Une du Daily Star ce mercredi, cette « montée des Red Devils » a visiblement marqué les esprits. Plus globalement, cela fait les gros titres de tous les journaux anglais, avec notamment The Times qui se demande ironiquement « qui a besoin de Gakpo ? » Une référence au transfert du Néerlandais chez le rival Liverpool, alors que MU faisait figure de favori pour le signer.