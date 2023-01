Premier League : le Chelsea de Graham Potter nage en plein cauchemar

La suite après cette publicité

Un cauchemar. Voilà ce que vit actuellement Chelsea, dixième de Premier League avec 25 points, soit dix de moins que Newcastle, occupant actuellement la troisième marche du podium. Battus (1-2), ce jeudi soir, face à Fulham en match en retard de la 7e journée, les hommes de Graham Potter viennent ainsi d’enchaîner une troisième défaite consécutive en une semaine après les deux revers concédés face à Manchester City, en championnat (0-1), puis en Cup (0-4). Une nouvelle fois décevant à Craven Cottage, Chelsea perd le fil malgré des ambitions affichées sur le mercato hivernal.

Comme un signe du destin, c’est d’ailleurs un ancien de la maison, en la personne de Willian, qui frappait le premier sur un tir du droit dévié par Chalobah (1-0, 25e). Sonnés et toujours autant en difficulté sur le plan défensif, les Blues parvenaient, malgré tout, à égaliser par l’intermédiaire de Kalidou Koulibaly au retour des vestiaires (1-1, 47e). Oui mais voilà, quand rien ne va, le sort s’acharne et les coéquipiers de Mason Mount voyaient finalement ce derby tourner au vinaigre. Une première fois quand Denis Zakaria (55e), touché au genou après un mauvais appui, devait céder sa place.

Une seconde fois lorsque la nouvelle recrue de Chelsea, João Félix, voyait rouge après un tacle mal maîtrisé sur le tibia de Tete (58e). En infériorité numérique, les hommes de Graham Potter finissaient alors par céder sur un centre magnifique de Pereira et une tête de Vinicius, qui venait tromper Kepa à bout portant (2-1, 73e). Une septième défaite symbolisant la situation préoccupante de la formation londonienne, incapable de sortir de sa torpeur sportive. Interrogé en conférence de presse, le coach des Blues a, lui, pris la défense de sa nouvelle recrue avant d’envoyer un message aux supporters…

«C’est un tacle d’attaquant. Ça ne ressemble pas à un geste d’humeur, c’était mal contrôlé. C’est une action de football qui peut arriver avec la vitesse de la Premier League. Il n’y est pas allé pour blesser quelqu’un. Il n’a pas perdu la tête. Ce sont tous des moments d’apprentissage. João est un jeune joueur, un top player, et on voit ses qualités. Il n’y avait aucune méchanceté mais je comprends pourquoi il a reçu un rouge. Son pied était un peu haut et l’arbitre a une décision à prendre», a ainsi déclaré l’entraîneur anglais avant d’ajouter : «c’est vraiment frustrant, incroyablement difficile et je suis désolé pour les supporters. C’est un autre coup dur, ils s’enchaînent en ce moment. Il était vraiment bon, on pouvait voir sa qualité dans le jeu, donc perdre João pendant trois matches est vraiment décevant.» En cas d’éviction de Graham Potter, plus que jamais en danger, le nom de Mauricio Pochettino est, lui, de nouveau associé à Chelsea. Affaire à suivre…