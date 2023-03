Bayern Munich : Hasan Salihamidžić explique les dessous de la venue de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel est donc le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Il prend la suite de Julian Nagelsmann, écarté hier par la direction, et a signé un contrat jusqu’en 2025. En conférence de presse, Hasan Salihamidžić a expliqué les raisons qui ont poussé le club bavarois à enrôler l’ancien coach du PSG ou encore de Chelsea. Il évoque une combinaison de facteurs entre des résultats sportifs en baisse et la disponibilité de Tuchel sur le marché.

«Nous n’avons commencé le processus que lundi et avant cela, il n’y avait pas une seconde pensée pour contacter un autre entraîneur. Nous voulions être derrière Julian (Nagelsmann) jusqu’à la dernière seconde. Le football est honnête. Quand on voit que la courbe de performance est en baisse, il faut réagir. Heureusement, il y avait une belle option de haut niveau sur le marché. Et puis ça a été rapide pour se conclure» admet le directeur sportif du club.

