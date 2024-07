Lecce à fond sur un ancien milieu de l’OM

Jean Onana a la cote en Italie. Le milieu de terrain passé par l’Olympique de Marseille et Lens, serait sur les tablettes de Lecce qui apprécierait énormément son profil. «C’est un très bon joueur, nous sommes intéressés. Nous verrons s’il y aura les conditions pour le faire venir à Lecce», a déclaré Pantaleo Corvino, le président du club italien dans les colonnes du journal italien, Il Giornale di Puglia.

L’international camerounais (10 sélections) était prêté à l’Olympique de Marseille par Besiktas depuis janvier. Sous le maillot olympien, il a disputé 14 matchs et inscrit 1 but. À 24 ans, Onana pourrait donc décider de changer d’air en quittant la Turquie, et ce, pour retrouver un club du top cinq des championnats européens.