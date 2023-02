Real Madrid - Valence : les compositions officielles

Le Real Madrid court après la constance et le FC Barcelone, et reçoit ce soir Valence à 21h pour le compte de la 17e journée de Liga. Les Merengues, relégués à 8 points des Blaugranas, doivent gagner pour rester dans la lutte pour le titre en championnat. De son côté Valence reste sur un nul et 3 défaites en championnat, et n’a qu’un point d’avance sur Cadix, premier relégable.

Pour cette affiche, Ancelotti titularise Asensio à droite de son attaque, avec Benzema en pointe et Vinicius côté gauche. Camavinga débute latéral gauche, derrière le milieu de terrain Modric - Kroos - Ceballos. Valence se présente en 4-4-2 avec Lino et Cavani en attaque, devant le quatuor composé de Musah, Guillamon, Almeida et Castillejo.

Le but d’Antonio Rüdiger refusé, le Real accroché à la pause !

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga - Modric, Kroos, Ceballos - Asensio, Benzema (cap.), Vinicius

Valence : Mamardashvili - Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gaya (cap.) - Musah, Guillamon, Almeida, Castillejo - Cavani, Lino