Atlético : le mea culpa de Diego Simeone

Un derby qui a fait mal. Contre le Real Madrid, l'Atletico a ainsi perdu son premier match de la saison en Liga (0-2). Dans ce match, Diego Simeone avait fait des choix surprenants en alignant un 5-3-2. Le système n'a pas vraiment fonctionné et a laissé les Merengues s'installer tranquillement dans le match. El Cholo a cependant tenté de rééquilibrer son équipe à la mi-temps, mais cela n'a pas eu l'effet escompté.

A la fin du match, l'entraîneur argentin a fait son mea-culpa, à la troisième personne : « l'entraîneur a fait une erreur dans son approche et dans la recherche du match, et à partir de là j'ai essayé d'intervenir avec les trois changements pour m'améliorer en seconde période. La critique est juste et méritée. […] Aujourd'hui on a mal joué, le coach n'a pas eu la lucidité de mieux voir le match et l'équipe n'a pas fait ce qu'on lui demandait ».