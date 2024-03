Inter Milan : l’Italie est sous le choc !

« L’élimination de l’Inter est une gifle, un coup de poing donné aux rêves des Nerazzurri et à tout le football italien. » La Gazzetta dello Sport est sous le choc, ce jeudi matin, au lendemain de la défaite et de l’élimination de l’Inter contre l’Atlético de Madrid, au terme d’un match titanesque. Bousculés comme rarement cette saison, les hommes de Simone Inzaghi ont cédé en toute fin de match, avant de se louper durant la séance de tirs au but.

Et ce matin, l’Italie navigue entre la déception, légitime, et les sarcasmes. L’Inter Milan s’est-il vu trop beau ? « Perdre le premier match à l’extérieur de la saison et ne pas gagner pour la première fois en 2024. C’était une année parfaite jusqu’à Madrid, où l’Atletico de Simeone s’est qualifié avec mérite. Cela met fin à une hallucination collective, qui avait convaincu plus d’un de penser qu’en Europe l’équipe de Simone Inzaghi n’était derrière que le Manchester City de Guardiola. En réalité, le rapport de force est encore différent. Dans la phase d’élimination directe de la Ligue des Champions, la musique change par rapport à la Serie A. Ce n’est pas un hasard s’il n’y a plus d’équipes italiennes en lice », lit-on ainsi dans un édito signé Cristian Giudici.

L’Inter a craqué au pire moment

Finaliste de la dernière édition, leader incontesté de la Serie A, invaincu jusque-là en 2024 (13 victoires consécutives), l’Inter s’est effondré au pire moment, sans démériter, mais en affichant finalement des carences sur l’efficacité, rédhibitoires en Ligue des Champions. Ainsi, Pavard est pointé du doigt pour son erreur sur l’égalisation du Griezmann, et récolte la plus mauvaise note de la Gazzetta dello Sport. Marcus Thuram est lui épinglé pour son occasion ratée en deuxième période et pour son pincement remarqué des parties intimes de Savic. « Il y a eu cette occasion de marquer avec Thuram : c’était le moment décisif du match, s’il avait marqué… au contraire, il n’a pas réussi. Il n’a pas alerté le gardien, il n’a pas cadré. Ce n’était pas une bonne chose », a cinglé Fabio Capello hier soir.

L’échec du duo Lautaro-Thuram face aux buts, que ce soit durant le match pour le Français et aux tirs au but pour l’Argentin, fait jaser en Italie. « Ensemble, les Thu-La ont rempli de larmes les yeux de tous les supporters de l’Inter. (…) Thu-La, l’extraordinaire machine à buts admirée en Italie et aussi en Europe, a échoué à Madrid : il sera temps d’affiner encore la connexion dans des matchs épiques comme ceux-ci, et aussi de tirer correctement », peut-on lire dans la Gazzetta dello Sport. La déception est à la hauteur de l’espoir suscité par cet Inter si dominateur en championnat, à la tactique maîtrisée, et aux points forts nombreux.

Elle n’avait perdu qu’une fois à l’extérieur cette saison, contre Bologne en Coupe d’Italie. Son principal tort aura peut-être d’avoir terminé 2e de sa poule derrière la Real Sociedad, seule équipe ayant terminé premier à avoir été éliminé en huitième de finale. On ne pourra jamais savoir si l’Inter aurait réussi à éliminer le PSG. Mais on sait déjà qu’il n’y a plus aucune équipe italienne en quart de finale de la compétition, contre 3 la saison passée (Naples, Inter et AC Milan).