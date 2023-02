Liverpool - Real Madrid : la réaction amère de Jürgen Klopp après l’humiliation des Reds

La suite après cette publicité

Terrible soirée, qui avait pourtant si bien commencé… Au bout d’un quart d’heure de jeu, les Reds menaient 2-0 face au Real Madrid, et multipliaient les assauts. Mais en face, c’était le Real Madrid. Et, dans un scénario complètement fou mais qui n’aura finalement pas surpris tant de monde, les troupes de Carlo Ancelotti ont réussi à retourner la situation.

Et ils ne se sont pas contentés de revenir au score. Les Merengues ont fini par humilier leur rival du soir, lui infligeant une défaite historique dans son antre. En bonne partie grâce à un grand Vinicius Junior, bien accompagné par Karim Benzema, entre autres. Après la rencontre, Jürgen Klopp avait logiquement la mine des mauvais jours. Il s’est exprimé devant les caméras de BT Sport.

Klopp ne semble plus y croire

« Le début était génial. On était bien dans le match, on a commencé avec beaucoup d’intensité et on menait 2-0. Je pense que la première période était bonne, si on met de côté les buts. On était un peu passif, mais on avait la sensation qu’on pouvait revenir. Puis, on a concédé un but directement. Je ne sais pas s’il y avait faute sur Vinicius sur le 3-2. Mais contre une équipe exceptionnelle sur contre-attaque, et ce n’est pas bon », a d’abord lancé l’Allemand.

« C’est un match étrange, on a perdu 5-2 mais il y a beaucoup de choses à retenir. L’espace qu’a eu Militao sur le but, ce n’est pas possible, et on a perdu notre momentum et on n’a pas réussi à revenir. On ira à Madrid et on jouera un match dans lequel on devra marquer, ça sera un gros challenge, mais on sait qu’une contre-attaque pourrait nous tuer. Carlo pense sûrement que c’est plié. Je le pense aussi. Mais dans trois semaines… », a conclu le coach des Reds. Autant dire qu’il ne semble pas vraiment y croire…