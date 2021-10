Le FC Barcelone a fixé sa priorité pour le mercato d'hiver

La suite après cette publicité

«Le Barça pourrait recruter cet hiver s'il l'envisage.» Ferran Reverter, directeur général du FC Barcelone, l'a annoncé en conférence de presse cette semaine, le club blaugrana, malgré une situation économique critique, dispose d'une marge de manœuvre pour se renforcer lors du mois de janvier. On évoque une enveloppe de 20 M€ environ pour accueillir un nouveau joueur.

Et si les noms de Raheem Sterling (Manchester City) et Dani Olmo (RB Leipzig), deux éléments au profil offensif, sont régulièrement cités depuis quelques jours, les pensionnaires du Camp Nou ont fixé une autre priorité pour cet hiver. L'Esportiu l'annonce en une ce vendredi, Sport le confirme également dans son édition du jour : le Barça se cherche un milieu de terrain.

Trouver un nouveau Davids

L'idée est claire : donner du muscle et de l'impact à l'entrejeu catalan pour libérer un Sergio Busquets un peu en dedans depuis le début de la saison et pour protéger les jeunes pousses prometteuses que sont Pedri et Gavi. Aucune piste sérieuse ne circule encore, mais la volonté est clairement assumée. Les Blaugranas regrettent le départ d'Ilaix Moriba (18 ans) vers Leipzig et le choix de Georginio Wijnaldum (30 ans) de finalement opter pour le Paris SG cet été, ces deux joueurs ayant en effet le profil ciblé.

Le président Joan Laporta, qui aime se servir de ses expériences passées, souhaiterait frapper un coup à la Edgar Davids. Arrivé de la Juventus en janvier 2004, le Néerlandais avait apporté une dynamique nouvelle au Barça de l'époque et reste encore aujourd'hui comme l'un de ses plus jolis recrutements sur un mercato d'hiver. Qui sera l'heureux élu en janvier ?