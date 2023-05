OM : Igor Tudor souligne la réaction de ses joueurs

Présent au micro de Prime Video après la victoire importante (3-1) de l’OM face à Angers, Igor Tudor a tenu à féliciter ses joueurs, menés au score mais auteurs d’une belle remontée en seconde période. «Il n’y a jamais de match facile, on mérite, on aurait dû marquer avant, on a perdu du rythme et ils ont marqué le but mais on a mieux joué en seconde période et on peut être fier de ça. On savait qu’ils allaient être bas et qu’on auraient pas beaucoup d’espaces pour attaquer, je voulais des joueurs qui pouvaient faire des différences en un contre un, on a crée beaucoup d’occasions, ceux qui sont rentrés ont été à la hauteur.»

Relancé sur la course à la deuxième place, le coach croate n’a clairement pas abdiqué et compte bien profiter de la moindre erreur lensoise… «Bien sûr qu’on y croit encore, tout est possible donc on va voir ce qui se passe. On est en course pour la deuxième place, on peut le faire, on a fait des choses incroyables mais Lens est aussi une très belle équipe, on verra à la fin, Paris va gagner. Pour moi, ce sont deux équipes (Lens et l’OM, ndlr) qui ont produit un bon jeu pour les fans donc je suis content de ça et on peut être fier de ça.» Le RC Lens est prévenu !

