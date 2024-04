PSG : quand Neymar a été retrouvé en pleurs dans les toilettes

Le divorce était consommé depuis bien longtemps entre le PSG et Neymar, il a finalement été acté l’été dernier. Après six ans passés dans la capitale française où il avait débarqué pour tout rafler y compris le Ballon d’Or, l’international brésilien a été poussé vers la sortie par son ancien entraîneur au Barça, Luis Enrique, qui ne comptait pas sur lui à son arrivée.

La suite après cette publicité

Une séparation aussi logique qu’inéluctable, et ce n’est pas la dernière enquête de France Football qui accréditera la thèse contraire. Si la relation entre Neymar et Kylian Mbappé s’était nettement rafraîchie ces derniers mois, et ce n’est pas un scoop, le Brésilien souffrait d’un mal-être bien plus profond. Par exemple, à la mi-temps d’un match de Championnat, un titulaire était tombé sur la star auriverde, en larmes dans les toilettes. La suite, c’est un proche du PSG qui la raconte : «Il (le joueur tombé sur Neymar) était surpris de le voir comme ça. Le Brésilien lui a dit que personne ne le comprenait.»