PL : les 6 nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année

Hier, la Premier League a dévoilé les noms des candidats au titre de joueur de l'année. Ce mercredi, c'était à l'Association des Footballeurs Professionnels (PFA) de dresser la liste des footballeurs sélectionnés pour le trophée de meilleur joueur de la saison. Sacré champion, Manchester City est bien représenté.

En effet, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Ruben Dias et Phil Foden prétendent à ce titre. Soit quatre éléments entraînés par Pep Guardiola. A leurs cotés, on retrouve Bruno Fernandes (MU) et Harry Kane (Tottenham). Les votes sont ouverts !

⚽️ The nominees for the 2021 PFA Men’s Players’ Player of the Year!

@B_Fernandes8@HKane@IlkayGuendogan@DeBruyneKev@PhilFoden@RubenDias



🥇 Who would get your vote?

#PFAawards #POTY@ManUtd @SpursOfficial @ManCity pic.twitter.com/j13REIPlYt