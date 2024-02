Rennes : Florian Maurice en dit plus sur son avenir

Les mois sont comptés avant le départ de Florian Maurice, directeur technique du Stade rennais. L’ancien de l’OL était arrivé à Rennes en 2020 et devrait atterrir dans un club étranger dès la saison prochaine. Mais le dirigeant rennais se dit 100% concentré avec son club actuel : « Oui si je suis là, c’est que je suis à 100% au Stade Rennais. Ce n’est pas le moment de parler de ma situation personnelle. Je vais tout donner durant les mois qui restent pour que le club aille le plus loin dans les trois compétitions. Dans une saison, il y a des bons et des moins bons moments. On a vécu un moment difficile avec le départ de Bruno mais qui a été bien remplacé par Julien Stéphan. On, s’aperçoit que les résultats et la dynamique sportive sont efficaces. En février, on essaye de remettre le club à sa place. »

Après un mercato agité où les Rennais se sont renforcés, avec l’arrivé de Matusiwa et Seidu, Florian Maurice a évoquer les ambitions de son club : « On part de loin car début de saison difficile mais petit à petit, on revient dans la course. Sur le sprint final, il faut essayer d’être là ou ù on doit être. 5e, 6e… l’objectif est déjà de relancer la dynamique qui est en passe d’être perçu. L’idée c’est de faire la meilleure fin de championnat possible. »