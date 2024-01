Azor Matuziwa débarque à Rennes !

Sixième de Ligue 1, le Stade de Reims réalise un début de saison canon. Parmi les hommes forts de la formation champenoise, on y retrouve Azor Matusiwa, déterminant depuis deux et demi. Arrivé de Groningue à l’été 2021, ce milieu défensif qui a passé sa formation du côté de l’Ajax Amsterdam s’est vite rendu déterminant avec Oscar Garcia puis avec Will Still. Rapidement devenu indéboulonnable, le joueur néerlandais de 25 ans avait envie de passer à l’échelon supérieur.

Dans une saison bien plus compliquée et actuellement dixième de Ligue 1, le Stade Rennais est passé à l’action. Désireux de renforcer son milieu de terrain avec notamment l’instance de départ de Nemanja Matic, le club breton avait coché le nom d’Azor Matusiwa. Un dossier peu évident, car Reims n’était pas spécialement dans le besoin de vendre et se retrouvait en position de force. Néanmoins, le Stade Rennais a mis les moyens pour convaincre le club champenois.

Un transfert d’au moins 16M€

Ainsi, le transfert a été bouclé avec un prêt avec option d’achat obligatoire de 16 millions d’euros assortie de 4 millions d’euros au bonus. Reims qui avait déboursé 4 millions d’euros pour le joueur va donc faire une plus-value 4 à 5 fois supérieure au montant investi. Une belle opération financière pour les Rouges et Blancs. Du côté d’Azor Matusiwa, c’est un contrat de quatre ans et demi qui l’attend. Le voici désormais lié avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2028.

Via un communiqué, le Stade Rennais s’est félicité de cette arrivée : «Travailleur infatigable et complet de l’entrejeu rémois, le Néerlandais Azor Matusiwa s’est engagé ce lundi pour quatre saisons et demie avec le SRFC». Interrogé par son nouveau club, la recrue hivernale n’a pas caché son bonheur : « Je suis très fier de rejoindre le Stade Rennais, j’arrive dans un grand club. Je vais tout donner pour l’équipe et faire en sorte que le club remonte au classement. J’ai beaucoup réfléchi car ce n’est pas facile de quitter une équipe en milieu de saison. Je ne vois que des points positifs, le Stade Rennais a beaucoup d’ambitions. J’ai hâte de découvrir l’ambiance du Roazhon Park avec mon nouveau maillot. Chaque joueur cherche à progresser et je pense que le Stade Rennais est le club parfait pour m’aider à grandir. J’arrive le lendemain d’un grand match de la part de l’équipe, je suis très heureux. Je suis un joueur qui donne toujours tout, qui pense d’abord à l’équipe.»