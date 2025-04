OM : Geoffrey Kondogbia soutient Roberto De Zerbi contre les critiques

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, entre les résultats médiocres et un management considéré comme plus que discutable, Roberto De Zerbi a reçu le soutien de Geoffrey Kondogbia. «J’ai une relation franche avec le coach, on se dit les choses directement, j’aime bien. Quand ce genre d’événements arrive, je lui dis : 'Si tu es sûr de cette décision, que tu as la conviction que ça peut amener l’OM haut, que cela peut nous permettre de nous améliorer, moi je fonce. On y va.' Il n’y a que cela qui m’importe. Le reste est secondaire», a déclaré le milieu centrafricain dans une interview accordée à L’Equipe.

Il a même pardonné à son coach la nuit passée à la Commanderie après la claque reçue sur la pelouse du Stade de Reims. «Si c’est avec l’objectif de ressouder le groupe, de faire un travail de vidéo qui peut nous faire progresser, c’est bénéfique. Tant que j’ai la compréhension, cela permet d’accepter les sacrifices», a souligné Geoffrey Kondogbia, volant au secours de son manager.