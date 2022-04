Juventus : Moise Kean ne s'inquiète pas pour son avenir

Buteur lundi soir lors du succès de son équipe face à Sassuolo (1-2), l’attaquant de la Juventus Moise Kean a évoqué son avenir à Turin. Le buteur italien de 22 ans qui est prêté avec option d’achat à la Vieille Dame jusqu’en juin 2023 par Everton a expliqué qu’il ne s’en faisait pas pour la suite de son aventure en Italie et qu’il donnerait tout pour son équipe actuelle lors de la fin de saison.

La suite après cette publicité

« J’ai apporté un bon résultat à l’équipe et c’était ce qu’il nous fallait. C’est toujours important d’être prêt. On se bat pour obtenir le plus de points possible d’ici la fin du championnat. Pour mon avenir, je ne m’inquiète pas, je donnerai tout pour ce maillot », a déclaré Kean après le match au micro de DAZN. Cette saison, l’ancien Parisien a disputé 37 matches avec la Juventus, inscrit six buts et délivré deux passes décisives.