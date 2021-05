Hummel présente le troisième maillot du Danemark pour l'Euro !

Alors que le sélectionneur Kasper Hjulmand vient tout juste de dévoiler la liste des 26 joueurs danois qui défieront la Belgique, la Finlande et la Russie dans le groupe B, Hummel révèle le troisième maillot de Christian Eriksen et ses coéquipiers.

L'équipementier danois et les Rouge et Blanc ont une longue histoire commune et c'est d'ailleurs en partie ce qui a permis à Hummel de se faire une place dans le monde du football, profitant des exploits de Michael Laudrup et Peter Schmeichel ou encore de la victoire surprise lors de l'Euro 1992. Les deux acolytes se sont séparés au profit d'adidas entre 2004 et 2016 pour mieux se retrouver à la Coupe du monde 2018 où Kasper Schmeichel et ses partenaires ont été éliminés en huitièmes de finale.

Introducing the new @dbulandshold third kit - inspired by the iconic '86 jersey and designed as a tribute to the Danish fans ⚽🇩🇰#ShareTheGame #hummelsport #ForDanmark pic.twitter.com/xqYPJ8QRIC — hummel (@hummel1923) May 25, 2021

Pour cet Euro, Hummel fait un clin d'œil à son histoire avec la sélection danoise en s'inspirant du design du maillot emblématique de la Coupe du monde 1986 sur cette nouvelle tunique. Sur ce fond rouge, on retrouve des rayures ton sur ton et un maillot divisé en deux parties verticales comme il y a 35 ans. Des rayures en diagonale se trouvent sur la partie droite du maillot alors que des rayures verticales se trouvent sur la gauche. Deux teintes de rouge se distinguent également au niveau des manches alors que les logos de l'équipementier aux chevrons et le fanion de la sélection sont également rouges.

Des chaussettes et un short rouge complètent cette tenue qui est avant tout destinée aux supporters puisque contrairement aux clubs, les sélections n'utilisent généralement que deux maillots.