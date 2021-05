Euro 2020 : la liste du Danemark

Avant d'affronter en amical l'Allemagne le 2 juin, la Bosnie-Herzégovine le 6 juin, puis de débuter son Euro dans le groupe B (Belgique, Danemark, Finlande, Russie), les Rouge et Blanc ont dévoilé leur liste des 26 joueurs retenus pour cet été. On y retrouve notamment huit attaquants, avec entre autres le Niçois Kasper Dolberg, Martin Braithwaite (Barcelone), Yussuf Poulsen (Leipzig) et la pépite Jonas Wind (Copenhague).

La suite après cette publicité

Du côté des « grands noms », il y a bien évidemment le portier des Foxes Kasper Schmeichel, et Christian Eriksen qui forme avec Pierre-Emile Hojbjerg et Thomas Delaney un trio solide au milieu.