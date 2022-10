AC Milan - Juventus : les compositions officielles

C’est l’un des gros chocs de ce week-end sur l’ensemble des pelouses européennes. Une rencontre à faire saliver n’importe quel passionné du ballon rond, avide des plus grandes affiches du football transalpin. Champion en titre et actuel cinquième de Serie A, le Milan AC accueille ce samedi à 18h, à San Siro, la Juventus Turin dans le cadre de la 9ème journée de cet exercice 2022-2023. Formation dont la rivalité avec les Rossoneri n’est plus à prouver, la Vieille Dame effectue un déplacement ô combien déterminant et périlleux dans une saison pour l’instant très décevante tant sur le plan comptable que sportif. Seulement septième du championnat, la formation bianconera aura en effet à cœur de confirmer son regain de forme, une semaine après une victoire enfin convaincante face à Bologne (3-0). Vainqueur d’Empoli dans la douleur le week-end dernier (3-1), le club lombard tentera de prendre le large au classement face à un prétendant au titre. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h.

Pour cette neuvième sortie de la saison en championnat, Massimiliano Allegri ne bouleverse pas ses plans de ce début d’exercice 2022-2023 avec une équipe proche de celle qui s'est imposée le week-end dernier face à Bologne en Serie A (3-0). L'entraîneur transalpin a décidé d'opter pour un schéma articulé en 4-4-2, emmené par un Dusan Vlahovic logiquement présent sur le front de l'attaque, aux côtés d'Arkadiusz Milik. Adrien Rabiot, auteur d’un doublé en C1 mercredi face au Maccabi Haïfa, est présent devant la défense avec Manuel Locatelli. Ces derniers sont épaulés par Juan Cuadrado et Filip Kostic, titulaires dans les couloirs. En défense centrale, Leonardo Bonucci retrouve une place de titulaire avec Gleison Bremer. Côté AC Milan, Stefano Pioli a décidé de reconduire son traditionnel 4-2-3-1 avec Ciprian Tătăruşanu titulaire dans les cages en l’absence de Mike Maignan. Théo Hernandez est de retour dans le XI sur le flanc gauche de la défense après une absence dûe à une blessure à l’adducteur. Autre français présent sur la feuille de match du technicien transalpin, Olivier Giroud occupe logiquement la pointe de l’attaque milanaise, tandis que Rafael Leão, Brahim Diaz et Tommaso Pobega auront la lourde tâche de l’épauler.

Les compositions d'équipes :

Milan AC : Tătăruşanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, T. Hernández - Tonali, Bennacer - Pobega, B. Díaz, Leão - Giroud

Juventus : Szczesny - Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Vlahovic