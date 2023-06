LA Galaxy : une grave blessure vient menacer la fin de carrière de Chicharito

Voilà une bien mauvaise nouvelle. Ce vendredi, le LA Galaxy a annoncé que Javier Hernandez, connu sous le nom de Chicharito, souffrait d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. Agé de 35 ans, le meilleur buteur de la sélection mexicaine (52 buts en 109 capes) pourrait mettre un terme à sa carrière suite à cette terrible blessure. Pour rappel, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United est en fin de contrat à l’issue de la saison avec le club de Los Angeles.

La suite après cette publicité

«Le LA Galaxy a annoncé aujourd’hui que l’attaquant Javier "Chicharito" Hernández avait subi une déchirure du ligament croisé antérieur (LCA) au genou droit lors du match quart de finale de la Coupe de l’US Open Lamar Hunt 2023 contre le Real Salt. Lake le 7 juin. Hernández subira une intervention chirurgicale à une date à déterminer pour commencer le processus de réhabilitation.»

The #LAGalaxy announced today that forward @CH14_ sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his right knee.



Wishing our captain a speedy recovery. 🙏



📰: https://t.co/SUAxaDtP5r pic.twitter.com/kmsQxYA1uV