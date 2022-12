EdF : la réponse de l'agent de Didier Deschamps sur son avenir

La suite après cette publicité

Après 10 ans à la tête des Bleus et une dernière finale perdue ce dimanche, en Coupe du Monde (contre l'Argentine), Didier Deschamps (57 ans) pourrait, s'il le souhaite, quitter l'équipe de France puisque son contrat se termine à la fin de mois. Rien n'est décidé. Jean-Pierre Bernès, son ami et agent, s'est exprimé sur la situation de DD, ce lundi dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story.

« (...) C’est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court. Ça ne se fait pas à la légère, dans un stade, après une finale et un tel scénario. C’est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu’il la prendra en temps voulu. C’est lui qui est maitre de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre. »