PSG : nouvelles révélations hallucinantes sur le contrat de Neymar

Tout au long du week-end, les contrats de différentes stars et quelques documents exclusifs ont filtré dans la presse espagnole. Par qui, et pour quelles raisons ? Personne ne le sait, mais Messi, Griezmann ou encore Neymar ont été "victimes" de ces publications. Dimanche, on apprenait notamment que Neymar avait coûté au PSG 489 millions d'euros, et que le Brésilien comme le PSG bénéficiaient d'un avantage fiscal, avec un taux d'imposition de 30% seulement pour la star de la Canarinha.

Et ce lundi, El Mundo dévoile de nouveaux détails sur le contrat du numéro 10 du Paris Saint-Germain. Il s'agit de la fameuse prime d'éthique, qui avait déjà été mise en lumière par le passée. Concrètement, le joueur touche 541 680€ brut mensuels, soit 375 000 € net environ, grâce à cette fameuse prime. Que doit-il faire pour que cet argent arrive dans son compte ? Pas grand chose : être aimable, sympathique, disponible et saluer les supporters avant et après les rencontres.

Interdit de mal parler du club en public

Ce n'est pas tout, puisque le joueur doit aussi éviter de faire tout commentaire public dénigrant le club, le staff ou ses employés. S'il venait un jour à critiquer un choix de l'entraîneur par exemple, pas de prime pour lui. Il doit aussi éviter tout type de propagande politique ou religieuse publique qui puisse porter atteinte à l'image de son club.

Viennent ensuite une série d'éléments plutôt logiques, à savoir arriver à l'heure aux entraînements, respecter ses obligations avec le PSG et les sponsors du club, ou encore payer ses impôts correctement. Il doit aussi éviter de s'adonner à des jeux de hasard ou des paris liés au football, et faire attention à ce qu'il publie sur ses réseaux sociaux. Rien de bien compliqué, a priori.