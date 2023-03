EdF : Michel Platini est la prochaine cible de Kylian Mbappé

Avant d’affronter l’Irlande ce lundi, Kylian Mbappé (67 sélections pour 38 réalisations) est devenu le cinquième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France en réalisant un doublé face aux Pays-Bas vendredi dernier (4-0). Dans la hiérarchie des attaquants les plus prolifiques de l’histoire des Bleus, seuls Olivier Giroud, Thierry Henry, Antoine Griezmann et Michel Platini résistent encore au prodige parisien. Et Kylian Mbappé ne compte pas en rester là. Lors de la traditionnelle conférence d’avant-match face aux irlandais, le joueur de 24 ans a annoncé son prochain objectif.

La suite après cette publicité

L’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France a déjà dans sa ligne de mire Michel Platini et ses 41 brindilles. «C’est un honneur mais c’est aussi la prochaine cible à battre. Platini reste une légende absolue du foot français, peu importe si je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini mais je veux continuer ma route et ça passe par Michel Platini» a déclaré le nouveau capitaine des Bleus, qui n’a pas caché son ambition pour les mois à venir. À défaut de mettre un triplé dès lundi, Kylian Mbappé devra attendre le prochain rassemblement pour arriver au niveau de son illustre aîné.

À lire

Irlande - France : les Irlandais n’ont pas digéré l’attitude de Thierry Henry après sa main en 2009