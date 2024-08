PSG : l’objectif de Bradley Barcola pour cette nouvelle saison

Bradley Barcola a conquis les suiveurs du Paris Saint-Germain avec sa belle saison 2023-2024. Mais avec le départ de Kylian Mbappé, le joueur de 21 ans sera attendu davantage. Et apparemment, le natif de Lyon le sait. D’après les informations du Parisien, l’ailier polyvalent souhaite améliorer ses statistiques de la saison passée. Il avait inscrit cinq buts et avait délivré neuf passes décisives en 39 rencontres, toutes compétitions confondues.

Ses prestations lui avaient permis de découvrir l’équipe de France et de disputer le dernier Euro. Néanmoins, le joueur recruté 50 millions d’euros à Lyon n’a disputé que 103 minutes, se contentant d’une seule titularisation face à la Pologne (1-1) et de quelques rentrées. À lui de poursuivre ses efforts et de démontrer qu’il est capable de revêtir à nouveau le maillot Bleu. Ça passe par une bonne performance, ce vendredi soir, contre Le Havre, en ouverture de cette Ligue 1 McDonald’s.