Séville FC : Hannibal Mejbri a eu une altercation avec Mariano Diaz

Il n’aura finalement rien raté d’important en Côte d’Ivoire. Désireux de plier bagage de Manchester United cet hiver, Hannibal Mejbri avait fait le choix de ne pas se rendre à la CAN avec la Tunisie cet hiver pour trouver la bonne issue de sortie afin de relancer sa jeune carrière. Et après plusieurs jours d’hésitation alors que l’OL était sur le coup, le milieu de terrain de 21 ans a fait le choix de rejoindre le Séville FC. Apparu à une reprise la semaine passée contre Gérone (défaite 5-1), l’ancien de Monaco était absent du quart de finale de Coupe du Roi contre l’Atlético de Madrid ce jeudi. Et ce samedi, Mundo Deportivo a donné la raison de cette absence surprenante.

À l’entrainement, Hannibal Mejbri aurait eu une altercation animée avec Mariano Diaz. C’est pourquoi l’ancien buteur de l’OL et du Real Madrid était également absent pour affronter les Colchoneros. Interrogé en conférence de presse, Quique Sánchez Flores, l’entraîneur sévillan, a expliqué qu’il allait accompagner le jeune joueur pour qu’il s’acclimate au mieux dans ce nouvel environnement : «après avoir été avec lui, lui avoir parlé et avoir vu ses premières minutes à Gérone, nous allons lui donner l’espace nécessaire pour comprendre où il se trouve, qu’il est à Séville et ce que cela signifie. Il doit savoir où il est. Et nous voulons le voir. Nous avons parlé avec lui et nous pensons qu’il doit avoir un peu de temps pour apprendre, nous voulions lui donner de l’espace, du temps pour qu’il voie les choses de l’extérieur et ensuite, il reviendra dans l’équipe.»