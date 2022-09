L'OGC Nice proche de s'offrir Ross Barkley

Si la fenêtre estivale des transferts s'est clôturée jeudi soir, l'OGC Nice ne semble pas avoir terminé son mercato. Selon Nice-Matin, après avoir enregistré 9 recrues cet été, le Gym aurai transmis une offre au milieu de terrain anglais Ross Barkley, libre de tout contrat après 100 rencontres disputées à Chelsea (2018-2022), qui l'avait prêté à Aston Villa lors de la saison 2020/2021.

Le quotidien régional ajoute que le club azuréen et le joueur de 28 ans seraient proches de trouver un accord contractuel et ainsi boucler l'opération dans les prochains jours. Avec plus de 230 rencontres en Premier League et 33 sélections avec les Three Lions, Ross Barkley viendrait étoffer l'entrejeu des Aiglons et rejoindrait d'autres anciens joueurs de PL, tels que Aaron Ramsey et Nicolas Pepe.