Belgique : Axel Witsel craint Karim Benzema

Alors que l'Espagne défiera l'Italie, mercredi, en demi-finale de la Ligue des Nations, la Belgique et la France croiseront le fer jeudi (20h45) dans l'autre affiche de ce dernier carré. Ce choc opposant les Diables Rouges aux Bleus est extrêmement attendu puisqu'il s'agira des retrouvailles entre les deux sélections depuis la désormais célèbre demie de Coupe du Monde en 2018, remportée par l'équipe de France de Didier Deschamps. Présent en conférence de presse ce lundi, Axel Witsel (32 ans) a expliqué qu'il redoutait d'affronter notamment Karim Benzema (33 ans), même s'il a souligné l'importance de l'absence de N'Golo Kanté (Covid-19) pour cette partie.

« Quels joueurs français je redoute ? (Karim) Benzema, dont le niveau actuel est plus que top. C'est costaud. Ils en ont plusieurs, des joueurs au top. (Kylian) Mbappé, (Antoine) Griezmann... C'est déjà bien pour nous que N'Golo (Kanté) ne soit pas présent. Il a six poumons et trente-six jambes. Après, il y a Pogba. Un milieu très fort. Et je ne parle pas des autres joueurs... » a ainsi expliqué le milieu de terrain du Borussia Dortmund devant la presse. Witsel pourrait d'ailleurs avoir KB9 en adversaire direct lors de ce Belgique-France, à Turin, puisqu'il pourrait être contraint d'évoluer en défense centrale face aux nombreuses absences auxquelles fait face Roberto Martinez dans ce secteur de jeu.