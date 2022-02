FC Barcelone : les conclusions accablantes de l'audit sur la gestion de l'équipe Bartomeu

L’heure des vérités a sonné au FC Barcelone. Suite au départ de l’équipe Bartomeu en octobre 2020, le nouveau président culé, Joan Laporta, n’avait pas tardé à commander un audit. La raison est simple : le nouvel homme fort des Blaugranas voulait savoir où il avait atterri. Depuis plusieurs mois, l’équipe dirigeante ne cachait pas qu’elle avait dû affronter une situation financière bien plus inquiétante qu’elle n’imaginait. Aujourd’hui, le président Laporta a tenu une conférence de presse dans laquelle il a dévoilé les résultats de cet audit. Pour planter le décor, avant cette conférence de presse, le Barça a publié un communiqué dans lequel il a annoncé la couleur.

« Le conseil d'administration du Fútbol Club Barcelona, dans un exercice élémentaire de responsabilité, a estimé nécessaire de connaître la situation économique du Club, c'est-à-dire les ressources disponibles et les dettes dues. À cet effet, un audit a été commandé à Deloitte, d'où résulte une dette exigible de 1173 millions d'euros, des pertes de 481 millions d'euros et une masse salariale supérieure de 40% à celles de ses concurrents. Les travaux menés par Deloitte ont également montré l'existence d'opérations économiques douteuses dans des domaines de dépenses spécifiques qui ont nécessité d'approfondir l'analyse. » Face aux médias, Laporta a ensuite pris la parole, avec une petite particularité toutefois. Jamais le nom de Josep Maria Bartomeu n’a été cité. « Le Barça se contente d’établir les faits, pas les responsabilités » qu’il laisse à la justice.

Bartomeu pointé du doigt sans être cité

« Aujourd'hui, nous annonçons une triste nouvelle. Nous le faisons comme un exercice de responsabilité, mais nous ne faisons pas partie de ces comportements. Ce n'est pas une bonne nouvelle. J'aime donner de bonnes nouvelles et pas des nouvelles comme ça, mais ça doit être fait. (…) C’est le procureur qui déterminera les coupables. Nous voulons clarifier les faits. Le socio a le droit de connaître la réalité économique. Nous ne pointons personne du doigt. Le Parquet a tous les moyens pour enquêter sur ces faits. Notre obligation est d'informer les socios de ces actions. Les auteurs matériels de ces actions doivent être identifiés. Nous imaginions qu'il y avait une très mauvaise situation économique, mais la réalité a dépassé les attentes. L’audit a détecté certaines choses qui nécessitaient une analyse plus approfondie. Ce que nous avons dénoncé, ce sont des faits indéniables, des opérations de paiement disproportionnées sans motif. Ce sont des contrats avec des simulations. C'est ce que le Bureau du Procureur doit déterminer, si ces comportements sont un crime. Nous allons faciliter les choses. Je soulignerais qu'il y avait un modus operandi récurrent qui évitait les contrôles internes et les contrôles statutaires. Des opérations économiques qui ne sont pas passées par le contrôle du conseil. Après, la dette qui s'est créée n'est pas passée par l'Assemblée. Les plus flagrants sont les contrats sportifs et la masse salariale. Il fallait qu'ils soient conscients que ça montait en flèche et qu'il serait difficile d'être compétitif à moyen et long terme. Ensuite, il y a les cas concrets. On parle de montants millionnaires, avec des commissions hors marché et difficilement justifiables. »

Des déclarations qui font froid dans le dos. Quelques instants après la prise de parole de Laporta, qui a également confié que le Barça avait réduit sa masse salariale de 159 M€, c'est le vice-président économique Eduard Romeu qui a pris la parole afin de donner davantage de précisions sur l'héritage désastreux laissé par l'équipe Bartomeu. Et là encore, les chiffres sont hallucinants. « Le résultat dit que nous avons une dette de 1 300 millions d'euros : 389 millions de salaires différés aux joueurs, 160 millions de valorisations des joueurs, 80 millions de litiges dont nous sommes convaincus qu'ils ne seront pas tranchés en notre faveur, 79 millions de droits télévisés, 40 millions abonnés, 56 millions avec des engagements pris par l'Espai Barça. Si on veut être plus clairs : les deux dernières saisons, nous avons perdu 600 millions et seulement 135 correspondent à l'effet Covid. »