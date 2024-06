La réponse tranchée de Pep Guardiola sur un retour au FC Barcelone

Arrivant à un an de la fin de son contrat avec Manchester City, Pep Guardiola semble disposé à quitter la formation anglaise à l’été 2025. Une perspective qui laisse place à de nombreux fantasmes pour la suite de la carrière du coach catalan. Marquant l’histoire du FC Barcelone et coach des Blaugranas entre 2008 et 2012, le technicien de 53 ans a été interrogé sur un possible retour au sein de son club de coeur.

La suite après cette publicité

Alors qu’il était en pleine conférence de presse lors du Trophée des Légendes, une compétition de golf qu’il a créée et qui met aux prises d’anciens footballeurs, Pep Guardiola a pris position sur un possible retour au FC Barcelone en tant que coach. Quand on lui a demandé si la porte était fermée à un retour au FC Barcelone, il a répondu : «oui, c’est fermé.»