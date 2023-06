EdF : Zinédine Zidane évoque son avenir avec les Bleus

Il est certainement le chômeur français le plus célèbre de l’Hexagone. Depuis son départ en 2021 du Real Madrid, Zinédine Zidane n’a toujours pas trouvé de poste d’entraîneur. Une situation qui est loin de le perturber puisque « Zizou » ne manque pas de courtisans à son palier. Le Ballon d’Or 1998 attend certainement l’équipe de France comme prochain défi. Mais le règne de Didier Deschamps semble inarrêtable. Dans un long entretien accordé à GQ Magazine, « ZZ » a fait un point sur son avenir.

La suite après cette publicité

« J’ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l’équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c’est juste logique d’y penser. Mais ce n’est pas le moment. Quand j’étais à Cannes, je voulais aller à Bordeaux. Puis j’ai voulu jouer à la Juve et ensuite à Madrid parce que c’était une expérience différente et plus forte à chaque fois. On appelle ça de l’ambition tout simplement. J’ai toujours été ambitieux et j’ai toujours cru en moi. Je fonce. »

À lire

Zinedine Zidane va participer à un Five avec d’autres anciens footballeurs