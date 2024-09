Jorge Sampaoli va retrouver un club

Libre depuis son renvoi de Flamengo il y a un an, Jorge Sampaoli serait tout proche de retrouver un projet. Selon les informations de TNT Sports Brazil, l’ancien entraîneur de l’OM aurait donné son accord verbal pour rejoindre Santos, qu’il avait déjà coaché entre 2018 et 2019. Au mois de décembre, Santos avait été relégué en Serie B, quittant ainsi le club des équipes sud-américaines jamais descendues de leur histoire.

La suite après cette publicité

Actuellement, la formation pauliste retrouve des couleurs et occupe la 2e place du championnat. D’après TNT Sports, Sampaoli devrait débarquer une fois la montée acquise, afin de prendre la succession de Fábio Carille. Ces dernières semaines, le technicien argentin avait été aperçu à Lyon, et notamment dans les tribunes du Groupama Stadium lors d’une rencontre entre l’OL et Monaco, mais il était uniquement de passage dans la Capitale des Gaules.