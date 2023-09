Flamengo : Jorge Sampaoli prend la porte

L’aventure vient de se terminer pour Jorge Sampaoli à Flamengo ! Comme l’a annoncé le club brésilien dans la nuit de jeudi à vendredi, l’entraîneur argentin a été démis de ses fonctions. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, le technicien de 63 ans passé connu du grand public en France pour avoir officié du côté de l’Olympique de Marseille entre 2021 et 2022, paye les frais des résultats irréguliers de son équipe et surtout d’une élimination en huitième de finale de la Copa Libertadores. La défaite en finale de la Coupe du Brésil, ce week-end, a été le revers de trop.

«Le club de Flamengo informe que l’entraîneur Jorge Sampaoli et son comité technique ne sont plus à la tête de l’équipe rouge et noire», a détaillé la formation brésilienne sur son compte X avant de lui souhaiter «bonne chance dans la continuité de sa carrière». Seulement cinq mois après son arrivée au Brésil, Jorge Sampaoli n’ira pas au bout de son contrat et prend déjà la porte.