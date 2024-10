Le nouveau DG du PSG confiant dans l’affaire Mbappé

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont en conflit depuis plusieurs mois. Le joueur réclame des salaires et des primes impayés par son ancien club. Au total, ce sont pas moins de 55 M€ que le PSG doit au Bondynois. Cependant, les Rouge et Bleu ne lâchent rien sur le plan juridique, comme l’a confirmé son nouveau directeur général Victoriano Melero.

« Si cette décision a été prise, c’est qu’il y avait un accord entre les deux parties. Aujourd’hui, il y a des procédures en cours qui jugeront du bien-fondé de notre action. (…) On voit très rarement des cas de commission juridique qui finissent aux prud’hommes », a-t-il confié au Parisien.