L'agent de Sandro Tonali répond à Francesco Totti

«Francesco tais-toi, Sandro Tonali est vif et ne dort pas debout.» L'avocat Beppe Bozzo, agent du milieu de terrain de Brescia, a répondu avec humour à la récente intervention de Francesco Totti, ancienne gloire de la Roma et désormais scout et agent. Totti avait déclaré dans un chat sur Instagram avec Christian Vieri, «Maintenant que je suis intensément impliqué dans le scouting, je peux seulement dire qu'il y a beaucoup de bons jeunes joueurs. Tonali est le plus talentueux de tous. Je vais certainement faire tout ce que je peux pour le persuader de rejoindre mon agence. S'il est intelligent, il viendra s'il ne veut pas rester immobile. Mais même dans ce cas, cela dépend toujours du marché et de la reprise du football.»

Un démarchage en bonne et due forme qui a fait sourire l'agent de la pépite italienne de Brescia, l'avocat Beppe Bozzo, qui n'a cependant pas hésité à glisser un petit tacle à Francesco Totti. «Sandro et moi avons plaisanté à ce sujet. Nous avons choisi de partager un bout de chemin, avec un projet pour sa croissance. Le reste, ce sont des paroles. Mais, si je puis me permettre, un grand champion aimé partout comme Totti n'est pas nécessairement un grand agent. Vous voulez être agent ? Prenez exemple sur ceux qui font ce travail difficile. En plus du talent, il faut faire de grands sacrifices : les mêmes que ceux qu'il a faits. Je lui souhaite une brillante carrière.» Entre avertissement et encouragement.