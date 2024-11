Real Madrid : que doit faire Kylian Mbappé ?

C’est un véritable festival. Malheureusement pour Mbappé, pas un festival de buts, mais bien un festival de memes qui agite la toile depuis hier soir. Entre sa mauvaise prestation globale, son penalty raté et sa chute tête sur le sol après un duel avec Van Dijk, les internautes s’en sont donnés à cœur joie. Certains le comparent à Mariano Diaz, d’autres voient sa trajectoire au Real Madrid dangereusement se rapprocher de celle d’Eden Hazard, plus gros transfert de l’histoire du club et énorme flop.

Le début de l’aventure madrilène de Kylian Mbappé tourne en effet au vinaigre, après plusieurs prestations ratées dans des matches très attendus. Le Clasico contre le FC Barcelone, et le déplacement à Anfield pour affronter Liverpool. Et si ses buts, lors de ses premiers matches, cachaient un contenu souvent pauvre, aujourd’hui ils n’existent plus. Kylian Mbappé récolte donc au mieux les moqueries, au pire les quolibets de la part de la presse espagnole et des nombreux consultants ou journalistes stars qui la garnissent. Dans ce piaillement permanent, on retiendra le discours d’un homme, celui de Gareth Bale.

Car le Gallois a connu une arrivée, dans des conditions pas similaires, mais ressemblantes. Car il a débarqué en 2013, en provenance de Tottenham où il s’était imposé comme le meilleur milieu gauche de Premier League, alors qu’un sacré joueur occupait le même poste au Real Madrid, un certain Cristiano Ronaldo. « Mbappé est le meilleur joueur du monde. Il y a de grandes attentes et une énorme pression sur lui, mais c’est un assez bon joueur pour savoir comment gérer cela. Je pense que ce qui n’aide pas, c’est que l’équipe ne joue pas bien. Parce que je crois que tout ne dépend pas d’un seul individu. Vous avez besoin de vos compagnons pour vous aider tout au long du chemin. C’était un joueur de classe mondiale à l’époque, le meilleur joueur du monde selon moi. Et je suis sûr que lorsque l’équipe commencera à bien jouer, ses performances s’amélioreront et il connaîtra un grand succès ici », a-t-il assuré.

Que faire pour le relancer ?

Mais l’équipe pourra-t-elle mieux jouer avec ce Mbappé ? Ou est-ce d’abord à Mbappé de mieux jouer pour aider son équipe ? L’oeuf ou la poule. Comment remettre l’attaquant français d’aplomb ? Le Real Madrid pensait tenir la formule magique avec son préparateur physique Antonio Pintus. Résultat, jamais Mbappé n’a fait aussi peu de différence, en vitesse comme en puissance. Le voir se faire bouger par le premier défenseur venu interroge. Le Français se fait bouger sur chaque contact, là où il résistait encore quelques mois auparavant. Il a pourtant bénéficié d’un temps que les internationaux n’ont pas, en étant exempté de trêve à deux reprises. Même ce bonus n’a pas servi à redonner du tonus à Mbappé. Au contraire, la première trêve a accouché d’un voyage en Suède dont on attend encore de connaître la totalité des conséquences.

Evidemment, du côté du Real Madrid, officiellement, pas de place à l’affolement. Mbappé va forcément revenir à son meilleur niveau, et ce qu’il montre à l’entraînement ne laisse pas de place au doute. Pourtant, cela fait déjà plusieurs semaines que ce discours est répété, et on ne voit pas d’amélioration sur le terrain. Pire, il a été le plus alarmant face à Liverpool, un soir où il pouvait librement accéder à son couloir gauche préférentiel, face à un jeune adversaire Conor Bradley sans référence européenne. On a vu le résultat. Malgré des performances moyennes voire carrément mauvaises depuis des semaines, Carlo Ancelotti a choisi de le maintenir. Avec le but de lui donner des automatismes, de l’intégrer le plus vite possible.

Mais n’est-ce pas avant tout d’une coupure dont a besoin Mbappé pour se ressourcer ? Les deux trêves internationales n’ont visiblement rien changé, tout comme son replacement côté gauche en l’absence de Vinicius. Finalement, la blessure qu’il a contractée, relayée par la presse espagnole, pourrait lui donner l’occasion d’un vrai break. Car le problème semble avoir clairement dérivé vers le mental. Mais soigne-t-on la tête aussi vite que le physique ? « Quand vous voyez mes dernières performances, vous voyez un gars perturbé ? », disait Mbappé en mars 2024. Fin novembre 2024, la réponse est oui.