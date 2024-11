Ligue 1 : l’ASSE dompte Strasbourg et sort de la zone rouge

Depuis le début de saison, l’ASSE est en difficulté. Remontés dans l’élite cet été, les Verts savaient qu’ils allaient devoir batailler pour se maintenir en Ligue 1 lors de cette cuvée. Et après des défaites regrettables face à des adversaires directs comme Le Havre (0-2) et Angers (4-2), Saint-Etienne pointait à une inquiétante seizième place au moment d’accueillir Strasbourg pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 ce samedi. En face, le RCSA est l’une des équipes en vogue en ce début de saison au gré de performances remarquables et d’un projet de jeu séduisant sous la houlette du jeune coach Liam Rosenior (40 ans).

Forcément, en plus de l’ambiance du stade Geoffroy-Guichard, tous les ingrédients étaient réunis pour assister à une belle rencontre ce samedi soir. Dans les premiers instants de la rencontre, Strasbourg a rapidement dicté son tempo. Pour autant, à l’image de cette action manquée par Andrey Santos, les visiteurs n’ont pas su profiter des largesses défensives du club ligérien. De mieux en mieux au fil des minutes, ce dernier s’est rapproché des cages strasbourgeoises, mais ses tentatives n’ont pas été fructueuses (16e, 27e). Et même malgré les opportunités alsaciennes (17e, 36e, 42e), le score est resté vierge en première période.

La seconde période parfaite de l’ASSE

Au retour des vestiaires, l’intensité est montée d’un échelon et les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont clairement haussé leur niveau de jeu. Une nouvelle dynamique qui a porté ses fruits pour les Verts qui n’ont pas tardé à ouvrir le score. Sur un corner frappé sur la droite, Lucas Stassin a dévié le ballon pour un Mickaël Nadé opportuniste au second poteau. Le défenseur a facilement pu marquer pour inscrire son premier but de la saison (1-0, 51e). Avec cette ouverture du score assez méritée, le Chaudron s’est embrasé et les joueurs foréziens sont apparus bien plus libérés sur le pré. Une audace qui leur a permis de continuer de se projeter offensivement.

Et après plusieurs occasions dangereuses, dont une incroyable parade de Petrović devant Moueffek (75e), la persévérance stéphanoise a porté ses fruits. Sur un centre contré de Léo Pétrot, Ibrahima Sissoko s’est élevé et a catapulté une tête parfaite pour doubler la mise (2-0, 77e). De quoi cimenter une belle victoire pour l’ASSE qui n’a pas tremblé face à des Alsaciens timides ce soir. Avec ce succès précieux, l’ASSE s’extirpe de la place de barragiste et pointe donc à la 15e place. Dans le même temps, les Verts font également le plein de confiance à une semaine d’un derby qui s’annonce passionnant à Lyon. De son côté, Strasbourg concède une troisième défaite cette saison et reste dans le ventre mou de Ligue 1.