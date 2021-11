FC Barcelone : Eric Garcia touché au mollet et forfait avec l'Espagne

Le FC Barcelone n'est pas vraiment dans une bonne passe. Alors que Xavi Hernandez va la reprendre en main, l'équipe espagnole a perdu deux points précieux samedi contre le Celta de Vigo après avoir mené 3-0 (score final 3-3). En plus, trois joueurs se sont blessés : Ansu Fati, Nico Gonzalez et Eric Garcia. Et justement, les Blaugranas viennent de donner des nouvelles du défenseur espagnol.

«Le joueur de l'équipe première Eirc Garcia souffre d'une entorse au mollet droit et ne rejoindra pas l'équipe d'Espagne», écrit le club catalan dans son communiqué. Le joueur de 20 ans avait en effet été convoqué par Luis Enrique pour le prochain rassemblement de la Roja, mais doit donc décaler forfait. Une véritable hécatombe on vous a dit !

‼️ INJURY NEWS



First team player @ericgm3 has a right calf strain and won't be joining up with @SeFutbol. pic.twitter.com/dzOtT0wrsq